Хакеры из Anonymous объявили войну Илону Маску из-за биткоина

Группа хакеров Anonymous обвинила главу американских компаний SpaceX и Tesla Илона Маска в чрезмерном влиянии на криптовалюты через свои публикации в Twitter. Послание к миллиардеру и инженеру интернет-злоумышленники записали на видео, его опубликовало издание Daily Mail.

Также они упрекнули его в пренебрежении к инвестициям обычных людей.

«Пока у трудолюбивых людей рушатся надежды из-за ваших публичных истерик, вы продолжаете издеваться над ними с помощью мемов, находясь в одном из своих особняков. Вы можете считать себя самым умным человеком, но теперь вы встретили равного себе. Мы идем», — заявили хакеры.

Anonymous уличили Маска в неискренности. Они поставили под сомнение желание инженера улучшать мировую экологию. По мнению хакеров, предприниматель «пытается играть по обе стороны», поскольку майнинг криптовалют не улучшит ситуацию с углеродными выбросами.

Ранее твиты Маска сильно отражались на котировках криптовалюты. Например, в январе американец упомянул биткоин в подписи на страничке в Twitter, и его стоимость резко поднялась в цене. Позднее бизнесмен написал про криптовалюту Dogecoin, что тоже повлияло на ее рост.

Большую роль в падении курса биткоина сыграли заявления Маска 13 мая о том, что Tesla приостановила продажи электромобилей за эту криптовалюту. Тогда курс упал более чем на 15% — до 46,2 тысячи долларов.

На этой неделе Маск пошутил о своем «расставании» с биткоином, прикрепив эмодзи с разбитым сердцем и подписав пост названием песни группы Linkin Park — In the End.