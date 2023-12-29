Мир 29 декабря 2023, 08:55 Илона Маска призвали баллотироваться в президенты США Депутат Шеремет посоветовал Маску выдвинуться в президенты США Alessandra Carli/Keystone Press Agency/globallookpress

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Американскому предпринимателю Илону Маску следует воспользоваться шансом и баллотироваться в президенты США. Об этом РИА «Новости» заявил крымский депутат Михаил Шеремет.

Он назвал основателя Tesla и SpaceX здравомыслящим политиком и посоветовал ему помочь изменить мир в лучшую сторону.

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«Воспользоваться историческим шансом, проявить характер, заявить о своих амбициях и баллотироваться в президенты США», — отметил Шеремет.

Депутат рекомендовал Маску заняться политикой вместо того, чтобы «делать информационные вбросы, слабо влияющие на международную обстановку». Парламентарий предположил, что американцы поддержат кандидатуру предпринимателя, и тот получит шанс вернуть «раздемократизированным США украденную мечту».

Ранее Маск разработал план по решению украинского конфликта. Бизнесмен сообщил, что многих смертей удалось бы избежать, если идеи взяли бы в разработку. Предприниматель Дэвид Сакс рассказал, что американские власти вспомнили про предложенный Маском план и решили его рассмотреть.