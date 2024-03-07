Мир 07 марта 2024, 08:28 Россия пригрозила Литве ответом за конфискацию авто МИД: Россия ответит Литве, если та конфискует машины с отечественными номерами Vladimir Baranov/Globallook Press

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Литва получит ответ в случае конфискации машин с российскими регистрационными номерами. Об этом РИА «Новости» сообщили в МИД России. Гражданам страны в дипведомстве посоветовали воспользоваться оставшимся временем и минимизировать риски в отношении их собственности.

«Действительно, 11 марта истекает срок, который литовские власти определили как крайний для вывоза или перерегистрации транспортных средств, зарегистрированных в нашей стране», — сказали в МИД РФ.

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Но если решение реализуют, его можно будет расценить как грубейший акт грабежа на государственном уровне. В российском представительстве заверили, что подобные дискриминационные действия без ответа не останутся.

Автомобили с российскими регистрационными номерами начнут конфисковывать в Литве с 11 марта. Нужно либо зарегистрировать транспортное средство в Литве, либо покинуть Евросоюз. Требования не будут распространяться на машины, которые следуют транзитом в Калининградскую область и из нее.