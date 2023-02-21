Мир 21 февраля 2023, 09:03 Марочко заявил, что ВСУ надеются на открытие «второго фронта» после приезда Байдена Экс-офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ надеются на открытие «второго фронта» после визита Байдена Сайт президента Украины

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Бойцы ВСУ рассчитывают на открытие «второго фронта» после посещения американским президентом Джо Байденом Киева. Такое заявление в комментарии ТАСС сделал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Украинские боевики, находящиеся на передовых позициях, активно обсуждают визит американского президента в Киев. Многие рассчитывают на открытие „второго фронта“, который позволит облегчить им ситуацию», — сказал Марочко.

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По его словам, офицеры украинской армии используют этот информационный повод для поднятия морального духа солдат. Также он сообщил о ходящих слухах, что к концу текущей недели «должно произойти что-то серьезное».

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Президент США Джо Байден утром 20 февраля приехал в Киев. Там он встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским, они обсудили военную помощь Украине. Уже спустя несколько часов глава Белого дома покинул столицу. Известно, что 21 и 22 февраля Байден будет находиться с официальным визитом в Польше.