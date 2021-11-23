Марадону похоронили без сердца из-за воров

Тело аргентинского футболиста Диего Марадоны захоронили без сердца. Об этом в своей книге рассказал журналист Нельсон Кастро.

По его словам, болельщики хотели выкопать сердце знаменитого спортсмена, но этого не произошло.

«Люди узнали об этом плане, поэтому сердце Марадоны было извлечено. Это также было сделано для изучения, потому что его сердце было очень важно в определении причины смерти», — заявил Кастро, его слова привела спортивная газета Marca.

Журналист отметил — сердце Марадоны весило полкилограмма, хотя обычно речь идет о 300 граммах.

«У него было сердце спортсмена, которое само по себе большое, оно было увеличено из-за чего-то другого. Это было из-за сердечной недостаточности», — высказал свое мнение Кастро.

Диего Марадоны не стало 25 ноября 2020 года, ему было 60 лет. Медицинская экспертная комиссия, которую создали для расследования смерти Марадоны, посчитала действия ответственных за здоровье спортсмена медиков неадекватными, неосторожными и недостаточными. Комиссия пришла к выводу, что врачи не обеспечили Марадоне нужное лечение и уход.

Несмотря на смерть легендарного футболиста, его имя все еще звучит в прессе и не всегда в положительном тоне. Марадону обвинили в изнасиловании, которое якобы произошло 20 лет назад.