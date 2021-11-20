Марадону обвинили в изнасиловании двадцатилетней давности

Кубинка Мавис Альварес обвинила покойного футболиста сборной Аргентины Диего Марадону в изнасиловании. Она заявила, что спортсмен надругался над ней 20 лет назад. Об этом сообщил Infobae.

37-летняя Альварес заявила, что провела с Марадоной несколько месяцев 20 лет назад — в то время он лечился от наркотической зависимости.

«Марадона мне закрыл рот, чтобы я не кричала и ничего не сказала, и надругался надо мной», — отметила она.

Сейчас кубинка подала иск против людей из окружения футболиста. Она сказала, что они были свидетелями, но никак ей не помогли.

При этом ранее Альварес заявляла, что встречалась с Марадоной три года — за это время он якобы подсадил ее на наркотики, из-за чего Альварес пришлось долго лечиться. Кроме того, она обвинила футболиста в том, что он заставил ее увеличить грудь.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года, ему было 60 лет. Футболист умер из-за острого отека легких, вызванного сердечной недостаточностью.