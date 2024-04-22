Мир 22 апреля 2024, 11:59 Мальчика в Киеве зверски избили за просмотр мультиков на русском Readovka: в Киеве ребенка избили одноклассники за просмотр мультиков на русском РИА «Новости»

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Несовершеннолетний в Киеве стал жертвой агрессии со стороны одноклассников за просмотр мультфильма на русском языке. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka со ссылкой на украинские СМИ.

По информации источника, пострадавший получил сильные травмы ноги и паха, однако маме не стал признаваться после угроз со стороны помощника учителя.

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На десятый день после избиения мама заметила сильно опухшую ногу у сына, после чего он рассказал о произошедшем. В больнице медики обнаружили у школьника разрыв оболочки внутри яичка, отек ноги, водянку и гематому. Теперь ему предстоит длительное лечение.

Ранее власти Ивано-Франковска официально запретили исполнять песни на русском языке в городе. Причиной стало избиение уличного музыканта, который спел песню и стал жертвой нападения.

В феврале сотрудники СБУ заставили извиняться молодого человека в Киевской области, который выкрикивал лозунг «Ахмат — сила».