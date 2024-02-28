Мир 28 февраля 2024, 03:53 СБУ заставила украинца извиниться за лозунг «Ахмат — сила» «Страна.ua»: в Киевской области задержали кричавшего «Ахмат — сила» юношу Служба безопасности Украины

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Сотрудники СБУ заставили молодого человека, который выкрикивал лозунг «Ахмат — сила» в Киевской области, извиниться за неподобающее поведение. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Ряд украинских СМИ ранее написали, что компания друзей кричала «Ахмат — сила», а также устроила стрельбу из пистолета. Все это происходило во время комендантского часа.

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Выяснилось, что молодые люди отмечали день рождение в одном из коттеджных поселков недалеко от Киева в ночь на 25 февраля.

После этого в Сети появилось видео, на котором молодой человек стоит рядом с сотрудником Службы безопасности Украины и признается, что был виновником торжества. После этого он извинился, назвав «Ахмат» «террористами». Нацполиция также провела в коттедже обыски.

Ранее жителям Ивано-Франковска официально запретили исполнять песни на русском языке. Как сообщил мэр города Руслан Марцинкив, такие меры приняли после того, как на улице города избили музыканта, певшего русские песни.