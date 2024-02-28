28 февраля 2024, 03:53
СБУ заставила украинца извиниться за лозунг «Ахмат — сила»
«Страна.ua»: в Киевской области задержали кричавшего «Ахмат — сила» юношу
Сотрудники СБУ заставили молодого человека, который выкрикивал лозунг «Ахмат — сила» в Киевской области, извиниться за неподобающее поведение. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
Ряд украинских СМИ ранее написали, что компания друзей кричала «Ахмат — сила», а также устроила стрельбу из пистолета. Все это происходило во время комендантского часа.
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Выяснилось, что молодые люди отмечали день рождение в одном из коттеджных поселков недалеко от Киева в ночь на 25 февраля.
После этого в Сети появилось видео, на котором молодой человек стоит рядом с сотрудником Службы безопасности Украины и признается, что был виновником торжества. После этого он извинился, назвав «Ахмат» «террористами». Нацполиция также провела в коттедже обыски.
Ранее жителям Ивано-Франковска официально запретили исполнять песни на русском языке. Как сообщил мэр города Руслан Марцинкив, такие меры приняли после того, как на улице города избили музыканта, певшего русские песни.
Стрельба
СБУ
Киев
Украина
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