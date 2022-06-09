Уличным музыкантам официально запретили петь по-русски в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске официально запретили исполнять песни на русском языке. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

Решение об этом приняли после того, как в конце мая на улице Ивано-Франковска избили музыканта, который пел песню на русском языке, сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Не допускается публичное исполнение композиций на русском языке, в том числе тех, которые могут вызвать разжигание межнациональной, этнической, расовой или религиозной вражды или могут дискриминировать права и свободы людей, а также песен, которые носят нецензурный характер», — перечислил мэр.

Помимо этого, в городе начнут действовать и другие правила для выступления уличных музыкантов. Они могут играть только в определенных локациях без установки каких-либо сценических конструкций и не больше двух часов. Перерыв между номерами должен быть не меньше 30 минут.

Расстояние между уличными артистами, которые решили играть на одной и той же улице, должно быть не меньше 100 метров.

Нападение на уличного музыканта за песни на русском языке произошло 24 мая. На парня напал взрослый мужчина и одним ударом повалил на землю. Причем сам музыкант — украинец, сообщало РИА ФАН.