16 марта 2024, 19:54
Макрону и Зеленскому посоветовали завязать с кокаином
Французский наблюдатель Ро: Макрону и Зеленскому пора завязать с кокаином
Идея отправить войска на Украину могла прийти лидеру Франции и президенту Украины только под воздействием кокаина, заявил РИА «Новости» французский наблюдатель на выборах президента России в Херсонской области Кристиан Ро. Он с иронией отметил, что политикам пора завязывать с употреблением этого наркотика.
«Как я уже говорил, считаю, что Зеленский и Макрон должны полностью прекратить потребление кокаина», — указал собеседник агентства.
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По словам Ро, президент Франции стал ночным кошмаром не только для своего государства, но и для других стран.
«Я понимаю, что он вынужден прислуживать Соединенным Штатам, но нужно же и меру знать», — добавил наблюдатель.
Ро обратил внимание, что после того, как Макрон выступил со своей одиозной идеей об отправке войск на Украину, во Франции над ним просто посмеялись. Но реакция была негативной и в других странах.
«И немцы сказали: да кто ты такой, чтоб объявлять войну России? Ты не имеешь права», — отметил он.
Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
Украина
Франция
Выборы президента — 2024
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