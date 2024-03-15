Эксклюзив 15 марта 2024, 23:57 Амбициозный врун. Макрон стал огромной бедой Франции, с которой она не справляется Блогер «Голос Мордора»: Макрон — огромная беда Франции, которую она заслужила РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением по ситуации на Украине. Некоторые ждали от него решений по отправке вооружения ВСУ, а кто-то думал, что услышит о судьбе французских военных. Но никаких решительных действий от лидера республики не последовало. О реакции на его выступление Telegram-каналу «360» рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

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А можно еще немного об Эммануэле Макроне? Вот признайтесь — многим вчера все же было несколько волнительно, а чего он такого скажет в анонсированном экстренном заявлении по Украине.

Ну, может, заявит, что доблестные французские военные отправляются экспедиционным корпусом на Украину, чтобы плечом к плечу с украинскими нацистами защищать радужные гендерные европейские ценности от вражьей варварской орды с востока.

А может, что Франция добровольно и бесплатно передает все свои арсеналы Украине. А некоторые, особенно украинцы, и вовсе ждали, что Маню презентует передачу Киеву ядерного оружия.

Но Макрон выступил, а новостные ленты были пусты. Вот вообще ничего. И совершенно правильно, потому что выступление Эммануэля тоже было ни о чем.

Куча общих фраз и лозунгов, которые давным-давно обесценились, заявления о том, что России нельзя дать победить на Украине, потому что сие есть экзистенциональная угроза Французской Республике. Треп о том, что Украину необходимо поддерживать столько, сколько необходимо и прочее в таком духе. Без всякой конкретики. Вообще.

Французы ведь тоже ждали и некоторые даже со страхом. Там многие боятся, что безумный Маню втянет страну в войну с Россией, или же вообще начнет третью мировую.

Но, к счастью для французов, Макрон подтвердил свой статус пустого балабола. И могучий поход французских бригад на Москву как минимум откладывается. Да и вообще вряд ли когда-то состоится хотя бы по той причине, что никаких мощных французских бригад не существует в природе.

На самом деле Украина Эммануэля не интересует вообще. Она для него лишь инструмент, с помощью которого он поддерживает интерес к себе любимому и пытается замылить внутреннюю ситуацию в стране. Получается не особо, потому что Маню всем своим трепом уже всем изрядно надоел. Как внутри страны, так и за ее пределами.

Сейчас есть такой тип европейского политика — беспринципный и пустой врун, который работает на чьи-то интересы. В принципе, они там все такие. Но у Маню есть отличие — он очень амбициозен. Вполне возможно, что он даже не дурак, но из-за этих амбиций выглядит дураком.

Макрон — огромная беда Франции, которую она заслужила. И самое страшное то, что она с бедой справиться не может.