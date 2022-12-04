Мир 04 декабря 2022, 00:40 Макрон заверил, что Франция переживет зиму Президент Франции Макрон призвал граждан не паниковать из-за отключения электричества РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал граждан не поддаваться панике из-за возможных отключений электроэнергии на фоне энергетического кризиса. Он заверил, что правительство прорабатывает необходимые меры. Об этом сообщило РИА «Новости».

По мнению Макрона, если французы поддержат план «энергетической трезвости», то мрачного сценария удастся избежать.

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«Мы переживем зиму», — заметил резидент Елисейского дворца.

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1 декабря жителей Франции призвали снизить энергопотребление во избежание отключений электричества. Такие шаги необходимы, чтобы справиться с кризисом в условиях отсутствия дешевого российского газа.

Согласно плану, зимой температура в зданиях не должна превышать 19 градусов. Водонагреватели необходимо настроить на температуру 55 градусов. Отопление будет регулироваться в зависимости от погоды. Кроме того, в городах с 01:00 до 06:00 запрещен показ световой рекламы.

Западные страны надеются, что смогут повлиять на нефтегазовые доходы России. Госдеп США прогнозирует «мрачную» ситуацию в российской экономике. Однако в 2022 году доходы бюджета России только выросли.