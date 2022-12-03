Деньги 03 декабря 2022, 04:04 Госдепартамент США выразил надежду на ухудшение ситуации в российской экономике Госдепартамент США: прогнозы относительно российской экономики остаются «мрачными» РИА «Новости»

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Американские власти ожидают, что ситуация в российской экономике будет «мрачной», заявила главный экономист Госдепартамента США Эмили Бланшард. Ее слова привело РИА «Новости».

«Прогнозы того, что произойдет в будущем с экономикой РФ, остаются невероятно устойчивыми, стабильными и мрачными», — отметила чиновница.

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Согласно прогнозам, экономика России к 2030 году будет на 20% меньше, чем до начала спецоперации на Украине. При этом Бланшард добавила, что ее рост и стабильность в большей степени зависит от мирового спроса на нефть.

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Антироссийские санкции, введенные Западом, должны были ослабить Москву, однако они привели к неожиданному эффекту. Ограничения спровоцировали энергетический кризис и вызвали инфляцию в Европе и США. Страны еврозоны потеряли Россию как поставщика дешевых энергоресурсов, теперь им приходится закупать дорогой СПГ.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в 2022 году доходы в бюджет выросли до 20 триллионов рублей. И санкции этому не помешали.