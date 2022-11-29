Деньги 29 ноября 2022, 23:16 Доходы российского бюджета выросли на 10% вопреки санкциям — Мишустин Премьер-министр Мишустин: доходы бюджета за 9 месяцев выросли на 10%, несмотря на санкции РИА «Новости»

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Доходы бюджет России, несмотря на западные санкции, за девять месяцев 2022 года выросли на 10% — до 20 триллионов рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Его процитировали «Известия».

«Санкции не нарушили устойчивость финансовой системы России и не повлияли на макроэкономическую стабильность», — добавил Мишустин в ходе заседания правительства.

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Принятые руководством страны меры стабилизировали ситуацию в экономике. В регионах удалось сохранить рабочие места, а некоторые отрасли получили поддержку. На этом фоне увеличились расходы на 5,5% до 19,5 триллиона рублей.

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Речь идет об обеспечении социальных инициатив, в том числе адресной помощи. По данным главы Минфина России Антона Силуанова, по итогам отчетного периода бюджет исполнен с профицитом в 0,2% ВВП, что равняется 200 миллиардам рублей. В бюджете на 2023–2025 годы заложено снижение дефицита с 2% до 0,7% ВВП.

Ранее сообщалось, что Россия находится на четвертом месте в мире по объему золотовалютных резервов. Их объем составил 540 миллиардов долларов. В тройке лидеров — Китай, Япония и Швейцария.