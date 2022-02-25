Макрон: необходимо оставить возможность для переговоров с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что необходимо оставить возможность для переговоров с Россией. Об этом сообщило агентство Reuters.

Французский лидер уточнил, что звонил президенту России Владимиру Путину по просьбе главы Украины Владимира Зеленского.

У меня состоялся быстрый, откровенный и прямой обмен с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского. Чтобы, во-первых, просить о скорейшем прекращении боевых действий, и, во-вторых, предложить провести разговор с Зеленским, который просит об этом, но сам не смог с ним связаться», — отметил он.

При этом Макрон добавил, что Франция введет против РФ собственные санкции. Такое заявление он сделал после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о новом пакете санкций Евросоюза против России.

Французские санкции затронут ряд россиян и будут объявлены позднее, сообщило агентство.

Президент Франции также добавил, что страна предоставит Украине военную технику. Она также намерена ускорить размещение своих военных в Румынии. Кроме того, Украина получит от Франции финансовую помощь в размере 300 миллионов евро.