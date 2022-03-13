От пессимизма к оптимизму за секунду. Макрон на разных языках по-разному оценил ситуацию на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции, отвечая на вопросы по-французски и по-английски, по-разному оценил сложившуюся на Украине ситуацию. Видео опубликовано в Telegram.

«Пессимистически настроен и обеспокоен», — заявил глава Франции, отвечая журналистам на родном французском языке.

При этом Макрон был серьезен и сосредоточен. Тем не менее, когда ему пришлось отвечать на схожие вопросы по-английски, глава Франции преобразился.

«Я определенно оптимистичен», — с приятной улыбкой заявил он задававшей ему вопрос журналистке.

Ранее состоялись трехсторонние переговоры с участием президентов России и Франции Владимира Путина, Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Олафа Шольца. В ходе встречи Путин призвал Макрона и Шольца повлиять на Украину для прекращения «преступных действий» нацбатальонов.

Путин указал коллегам на то, что украинские силовики препятствуют эвакуации мирных жителей и допускают прочие «грубейшие нарушения норм международного гуманитарного права».