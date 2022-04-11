Макрон заявил о готовности посетить Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон готов посетить Киев, если этот визит поможет в урегулировании конфликта на Украине. Об этом он заявил в ходе предвыборной кампании, которая возобновилась после первого тура президентских выборов в стране.

«Я хотел бы, чтобы этот визит привел к результатам в этом процессе, помог наладить диалог между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным», — привел ТАСС слова Макрона.

Французский лидер также напомнил, что в начале февраля посещал Москву и Киев. Макрон добавил, что после него «там побывал канцлер ФРГ Олаф Шольц».

«В дальнейшем я не переставал говорить по телефону с президентом Зеленским и президентом Путиным, и каждый раз по просьбе Зеленского», — отметил он.

Во второй тур выборов президента Франции прошли кандидаты, занявшие первое и второе место. Это Эммануэль Макрон с результатом 27,84% и Марин Ле Пен, за которою свой голос отдали 23,15% французов. Следующий этап голосования должен состояться 24 апреля.

Выборы во Франции проходят в условиях сложной социальной и геополитической обстановки, считает аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит», колумнист экспертного клуба «Дигория» Петр Колчин. В беседе с «360» он отметил, что в некоторых регионах усилились протестные и сепаратистские настроения, сильное влияние также оказало участие французского правительства в решение проблем украинского кризиса.