«Сложные социальные и геополитические условия». Аналитик объяснил малый разрыв в результатах Макрона и Ле Пен на выборах

Президентские выборы во Франции проходят в условиях сложной социальной и геополитической обстановки. В ряде регионов усилились протестные и сепаратистские настроения, также сильное влияние оказало участие правительства страны в решение проблем украинского кризиса. Об этом «360» заявил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит», колумнист экспертного клуба «Дигория» Петр Колчин.

Эксперт отметил, что Макрон обеспечил себе победу в первом туре выборов благодаря своей энергичной предвыборной кампании, частью которой стали его переговорные процессы вокруг украинского кризиса. Но при этом в самой Франции выросло социальное напряжение.

«Снова появились „желтые жилеты“. Все больше активизируются сепаратистские настроения на Корсике. Высокий протестный уровень наблюдается в Бретоне, довольно сложном французском регионе, во многом сепаратистском», — перечислил Петр Колчин.

Он подчеркнул, что сейчас все зависит от того, какие события произойдут до второго тура президентских выборов, которые сильно повлияют на электоральные настроения.

«Нельзя сбрасывать со счетов Ле Пен. Если внешняя политика Франции пойдет по пути, который избиратели не примут, то у нее есть все шансы выиграть на президентских выборах», — подытожил эксперт.

После обработки 95% бюллетеней действующий президент Франции Эммануэль Макрон стал лидером и прошел во второй тур выборов. Всего он набрал 27,4% голосов. В следующем этапе голосования конкуренцию ему составит лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, за которую проголосовали 24,03% французов, пришедших на выборы. Третье место досталось главе партии «Непокоренная Франция» Жан-Люку Меланшону, который получил 21,57% голосов. Второй тур голосования на выборах президента Франции пройдет 24 апреля.