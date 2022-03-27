Макрон заявил, что не позволил бы себе выражаться словами Байдена в адрес Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что никогда бы не позволил себе таких оскорблений в адрес российского лидера Владимира Путина, которые накануне прозвучали из уст американского президента Джо Байдена. Об этом со ссылкой на AFP написал ТАСС.

Макрон, комментируя недипломатичные высказывания Байдена в адрес Путина, сказал, что никогда бы не позволил себе так выражаться. Французский президент отметил, что следует воздержаться от любых заявлений и действий, которые бы могли привести к эскалации на Украине.

Макрон также поделился планами на днях снова переговорить с Путиным. Глава Пятой республики собирается обсудить с президентом РФ эвакуацию жителей Мариуполя. По его словам, вывезти людей из города нужно как можно быстрее.

Байден в очередной раз оскорбительно высказался в адрес российского лидера накануне. В ходе встречи с украинскими беженцами в Польше, отвечая на вопросы журналистов, Байден назвал Путина «мясником». Позже, выступая с речью о событиях на Украине, Байден заявил, что Путин «не может оставаться у власти». На что в Кремле ответили, что это решать не Байдену, а народу России. В Белом доме поспешили заверить, что Байден не призывал к смене власти.