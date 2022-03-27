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    27 марта 2022, 16:29

    Макрон заявил, что не позволил бы себе выражаться словами Байдена в адрес Путина

    AFP: Макрон заявил, что не позволил бы себе оскорблений Байдена в адрес Путина

    Александр Блинов

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что никогда бы не позволил себе таких оскорблений в адрес российского лидера Владимира Путина, которые накануне прозвучали из уст американского президента Джо Байдена. Об этом со ссылкой на AFP написал ТАСС.

    Макрон заявил, что не позволил бы себе выражаться словами Байдена в адрес Путина

    Макрон, комментируя недипломатичные высказывания Байдена в адрес Путина, сказал, что никогда бы не позволил себе так выражаться. Французский президент отметил, что следует воздержаться от любых заявлений и действий, которые бы могли привести к эскалации на Украине.

    Макрон также поделился планами на днях снова переговорить с Путиным. Глава Пятой республики собирается обсудить с президентом РФ эвакуацию жителей Мариуполя. По его словам, вывезти людей из города нужно как можно быстрее.

    Байден в очередной раз оскорбительно высказался в адрес российского лидера накануне. В ходе встречи с украинскими беженцами в Польше, отвечая на вопросы журналистов, Байден назвал Путина «мясником». Позже, выступая с речью о событиях на Украине, Байден заявил, что Путин «не может оставаться у власти». На что в Кремле ответили, что это решать не Байдену, а народу России. В Белом доме поспешили заверить, что Байден не призывал к смене власти.