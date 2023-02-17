Мир 17 февраля 2023, 16:43 Макрон выводит из себя Зеленского. Зачем Франция говорит о диалоге с Россией Le Monde: заявления Макрона о диалоге с Россией выводят Зеленского из себя РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский вышел из себя из-за заявлений лидера Франции Эммануэля Макрона о диалоге с Россией. По мнению обозревателя Le Monde Филиппа Рикара, французский политик раздражает своей позицией и других западных партнеров.

Рикар отметил, что любимым дипломатическим выражением Макрона стало «в то же время»: когда Франция, с одной стороны, посылает оружие для ВСУ, а с другой — призывает вести диалог с властями России. Это вызывает непонимание и даже возмущение в других странах Запада, отметил обозреватель.

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По его словам, руководство Франции вдобавок любит озвучивать свою позицию в неподходящий момент, тем самым подрывая звучащие призывы о поддержке Украины.

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Партнеры Франции недовольны тем, что Макрон продолжает предлагать дать России гарантии безопасности, чтобы урегулировать конфликт, добавил Рикар.

Для украинских чиновников шокирующими стали слова политика о том, что Украину ни в коем случае нельзя пускать в НАТО, добавил автор Le Monde. Он напомнил, что Макрон высказался по этому поводу в декабре прошлого года. Это ожидаемо разочаровало власти Украины, которые уже считают, что страна практически стала членом альянса.

По мнению обозревателя, Макрон убежден в том, что искать пути выхода из конфликта нужно именно в дипломатическом поле, запускать переговорный процесс.

Летом 2022 года президент Франции выступил с призывом не забывать о том, что рано или поздно сотрудничество с Россией необходимо будет возобновить.