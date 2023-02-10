Эксклюзив 10 февраля 2023, 15:34 Запад пообещал новое оружие после истерики Зеленского. Шопинг-тур удался Политолог Маркелов: ВСУ нужны новые боеголовки для расширения фронта до бесконечности YouTube

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Украина готова использовать британские ракеты для ударов по Крыму, сообщили иностранные СМИ. По их данным, представители киевского режима уже прорабатывают подобный сценарий и ведут переговоры. Однако политический советник Сергей Маркелов считает, что все это часть политического спектакля, который разыгрывается перед всем миром. В разговоре с «360» он напомнил, что и Запад, и украинские власти понимают: Крым не сменит «прописку» ни при каких вариантах.

Далее — прямая речь.

Шопинг-тур Зеленского

Нельзя сказать, что западные союзники смягчили свою позицию по поставкам наступательного вооружения ВСУ. Это было заложено в рамках стратегии коллективного Запада по помощи Украины чуть меньше года назад, в марте–апреле 2022 года.

Они еще 10 месяцев сказали: «Готовы помогать, но не выкручивайте нам руки. Будем исходить из оценок разведки, хода конфликта и так далее. Станет нарастать — потихонечку актуализируем все эти стратегические планы». Что, собственно, сейчас и происходит.

Передача танков, появление ракет все большей дальности, самолетов — все это проговаривалось. Постепенно план листают, идут глубже.

Сейчас союзники дошли до пункта, когда Украина сказала: «Все плохо, опасность нарастает, коллективному Западу грозит коллективный Путин». Вот и передают, как записано в плане, тяжелое вооружение.

Передача нового оружия точно связана с истерикой Киева. Украина проигрывает на поле боя России, поэтому украинский президент Владимир Зеленский сейчас проводит свой шопинг-тур: «Ребята, дайте, дайте!»

Естественно, Запад по-прежнему дает обещания в режиме «от минус 100 до плюс 100», то есть официальные лица, до которых добежал и достучался Зеленский, говорят: «Да, будем рассматривать», «Не исключено», «Надо об этом подумать».

Расстрельная история

Украине выгодно демонстрировать, что единый консолидированный коллективный Запад встает на ее защиту. Но в реальности есть только некое ядро стран, пытающихся вибрировать между молотом и наковальней: участвовать и не участвовать.

Сегодня у западных стран нет единой позиции ни по одному решению — никто не хочет кидаться на амбразуру. Они вынуждены, тихо сидя в кустах, лишь поддакивать Зеленскому, когда он говорит: «Все, мы решили по танкам!»

Зеленский и Макрон / сайт президента Украины

При этом они ведь еще по этому вопросу не поставили точку — одну только машину показали, и все счастливые бегают: «Танки пошли!» По факту их еще нет.

Журнал Spiegel привел слова Зеленского, который заявил, что «вынужден убеждать и преодолевать упрямство немецкого канцлера Олафа Шольца». Конечно, ему приходится так делать, ведь в Германии понимают, что это расстрельная история.

Западу не нужна Украина, пропадет — только перекрестятся, она им вообще неинтересна сама по себе. Они боятся потерять гегемонию в мире и только поэтому дают оружие ВСУ, хотя со все большей неохотой.

Пьеса политического театра

Западные лидеры знают, что ни при каких вариантах финала конфликта Украина не получит обратно Крым. С таким же успехом можно мечтать забрать Москву. Однако в условиях сегодняшнего политического театра ни американцы, ни европейцы не могут это сказать вслух.

Сейчас 90% угроз — пропаганда, информационно-психологическая операция. Президент США Джо Байден может выходить и говорить американскому народу все что угодно. Но на столе у него лежат бумаги, в которых сказано, что Украина точно не восстановит свои границы 1991 года.

Идет пьеса, все герои расставлены по местам. Одни говорят: «Мы вам все дадим», другие обещают не бить по России. Но куда еще стрелять с дальностью в 150 километров, если убрать полуостров? Глубина фронта сегодня не более 30-70 километров.

С такими ракетами можно стоять, допустим, в Днепропетровске либо в Харькове и стрелять почти до границ Московской области. Все понимают, что эти боеголовки нужны для расширения глубины фронта до бесконечности.

Боец добровольческого отряда «Крым» недалеко от линии боевого соприкосновения в Запорожской области / РИА «Новости»

Дальше начинаются спутниковые войны, атомные подводные лодки и прочий дурдом из американского фантастического кино. Этого никто не хочет.

Западная разведка внимательно читает сводки Минобороны России, которые на днях опубликовали списки нашего вооружения — сухо и коротко, как рецепт врача. Но публичные политики предпочитают не анализировать, а слушать экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича или украинского министра обороны.