10 февраля 2023, 15:34
Запад пообещал новое оружие после истерики Зеленского. Шопинг-тур удался
Политолог Маркелов: ВСУ нужны новые боеголовки для расширения фронта до бесконечности
Украина готова использовать британские ракеты для ударов по Крыму, сообщили иностранные СМИ. По их данным, представители киевского режима уже прорабатывают подобный сценарий и ведут переговоры. Однако политический советник Сергей Маркелов считает, что все это часть политического спектакля, который разыгрывается перед всем миром. В разговоре с «360» он напомнил, что и Запад, и украинские власти понимают: Крым не сменит «прописку» ни при каких вариантах.
Далее — прямая речь.
Шопинг-тур Зеленского
Нельзя сказать, что западные союзники смягчили свою позицию по поставкам наступательного вооружения ВСУ. Это было заложено в рамках стратегии коллективного Запада по помощи Украины чуть меньше года назад, в марте–апреле 2022 года.
Они еще 10 месяцев сказали: «Готовы помогать, но не выкручивайте нам руки. Будем исходить из оценок разведки, хода конфликта и так далее. Станет нарастать — потихонечку актуализируем все эти стратегические планы». Что, собственно, сейчас и происходит.
Передача танков, появление ракет все большей дальности, самолетов — все это проговаривалось. Постепенно план листают, идут глубже.
Сейчас союзники дошли до пункта, когда Украина сказала: «Все плохо, опасность нарастает, коллективному Западу грозит коллективный Путин». Вот и передают, как записано в плане, тяжелое вооружение.
Передача нового оружия точно связана с истерикой Киева. Украина проигрывает на поле боя России, поэтому украинский президент Владимир Зеленский сейчас проводит свой шопинг-тур: «Ребята, дайте, дайте!»
Естественно, Запад по-прежнему дает обещания в режиме «от минус 100 до плюс 100», то есть официальные лица, до которых добежал и достучался Зеленский, говорят: «Да, будем рассматривать», «Не исключено», «Надо об этом подумать».
Расстрельная история
Украине выгодно демонстрировать, что единый консолидированный коллективный Запад встает на ее защиту. Но в реальности есть только некое ядро стран, пытающихся вибрировать между молотом и наковальней: участвовать и не участвовать.
Сегодня у западных стран нет единой позиции ни по одному решению — никто не хочет кидаться на амбразуру. Они вынуждены, тихо сидя в кустах, лишь поддакивать Зеленскому, когда он говорит: «Все, мы решили по танкам!»
При этом они ведь еще по этому вопросу не поставили точку — одну только машину показали, и все счастливые бегают: «Танки пошли!» По факту их еще нет.
Журнал Spiegel привел слова Зеленского, который заявил, что «вынужден убеждать и преодолевать упрямство немецкого канцлера Олафа Шольца». Конечно, ему приходится так делать, ведь в Германии понимают, что это расстрельная история.
Западу не нужна Украина, пропадет — только перекрестятся, она им вообще неинтересна сама по себе. Они боятся потерять гегемонию в мире и только поэтому дают оружие ВСУ, хотя со все большей неохотой.
Пьеса политического театра
Западные лидеры знают, что ни при каких вариантах финала конфликта Украина не получит обратно Крым. С таким же успехом можно мечтать забрать Москву. Однако в условиях сегодняшнего политического театра ни американцы, ни европейцы не могут это сказать вслух.
Сейчас 90% угроз — пропаганда, информационно-психологическая операция. Президент США Джо Байден может выходить и говорить американскому народу все что угодно. Но на столе у него лежат бумаги, в которых сказано, что Украина точно не восстановит свои границы 1991 года.
Идет пьеса, все герои расставлены по местам. Одни говорят: «Мы вам все дадим», другие обещают не бить по России. Но куда еще стрелять с дальностью в 150 километров, если убрать полуостров? Глубина фронта сегодня не более 30-70 километров.
С такими ракетами можно стоять, допустим, в Днепропетровске либо в Харькове и стрелять почти до границ Московской области. Все понимают, что эти боеголовки нужны для расширения глубины фронта до бесконечности.
Дальше начинаются спутниковые войны, атомные подводные лодки и прочий дурдом из американского фантастического кино. Этого никто не хочет.
Западная разведка внимательно читает сводки Минобороны России, которые на днях опубликовали списки нашего вооружения — сухо и коротко, как рецепт врача. Но публичные политики предпочитают не анализировать, а слушать экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича или украинского министра обороны.
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