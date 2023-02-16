Мир 16 февраля 2023, 11:18 Франции предрекли роль ведущей военной державы НАТО в Европе The Times сообщила о риске Британии уступить Франции роль ведущей державы НАТО в Европе РИА «Новости»

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Великобритания рискует в будущем утратить роль самой мощной европейской державы в НАТО, уступив звание Франции. Об этом написало издание The Times.

В настоящее время Великобритания все еще остается самой крупной европейской военной державой НАТО, потратив в 2022 году около 58 миллиардов фунтов стерлингов на оборону.

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Однако у Франции гораздо больше военнослужащих, фрегатов и боевых самолетов. Также, в отличие от Великобритании, ВС Франции способны запускать ядерные ракеты не только с подводных лодок, но и самолетов.

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«Численность французской армии 200 тысяч человек, тогда как у Великобритании около 150 тысяч. Если тенденция продолжился, то Франция перехватит у британцев звание самой сильной военной державы альянса на европейском континенте», — отметили авторы материала.

В ноябре 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что страна продолжит совершенствовать свои Вооруженные силы, чтобы быть готовой к военным вызовам будущих десятилетий, а не прошлых.