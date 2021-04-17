Макрон выразил желание провести переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести переговоры с Владимиром Путиным. Об этом говорится в пресс-коммюнике Елисейского дворца.

По данным РИА «Новости», ранее Макрон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«В ближайшее время президент республики проведет переговоры с президентом Путиным», — говорится в коммюнике.

Ранее офис Зеленского отправил в Кремль запрос на разговор главы Украины с президентом России Владимиром Путиным, но ответа не получил.

«Я попросил руководителя офиса связаться [с президентом России]. Я хотел поговорить с Путиным. Но они не подтвердили разговор — разговора не было. Сначала они официально сказали, что запроса не было. Но я помню», — говорится на сайте президента Украины.

Зеленский подчеркнул, что это некий показатель.

Также лидеры Соединенных Штатов и Японии Джо Байден и Есихидэ Суга провели переговоры. По итогам их встречи Белый дом распространил заявление о готовности Вашингтона защищать Японию с помощью ядерного оружия по Договору о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года.