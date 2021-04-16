Зеленский пожаловался на безответный запрос на переговоры с Путиным

Офис Зеленского отправил в Кремль запрос на разговор главы Украины с президентом России Владимиром Путиным, но ответа не получил. Об этом в интервью французскому изданию Le Figaro рассказал Владимир Зеленский.

«Я попросил руководителя офиса связаться [с президентом России]. Я хотел поговорить с Путиным. Но они не подтвердили разговор — разговора не было. Сначала они официально сказали, что запроса не было. Но я помню», — приводит сайт президента Украины выдержку из интервью.

Зеленский подчеркнул, что это некий показатель.

«Меня спрашивают, хочет ли Россия закончить войну. На этот вопрос можно ответить так: я позвонил — мне не ответили», — добавил украинский лидер. Он отметил, что попросил отправить в Кремль запрос после гибели четырех военных в Донбассе.

На этой неделе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет информации, что Киев направил запрос в Москву для организации переговоров президента Путина и Зеленского. Он отметил, что за последние несколько дней никаких запросов не видел.