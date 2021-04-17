США подтвердили готовность защищать Японию с помощью ядерного оружия

Лидеры Соединенных Штатов и Японии Джо Байден и Есихидэ Суга провели переговоры. По итогам их встречи Белый дом распространил заявление о готовности Вашингтона защищать Японию с помощью ядерного оружия по Договору о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года.

«Мы подчеркиваем важность мира и стабильности во всем Тайваньском проливе, призываем к мирному урегулированию конфликтов в проливе», — приводит РИА «Новости» текст заявления.

Этот договор, который упомянули главы государств, — основа послевоенного союза Японии и США. Он подразумевает использование Штатами оружия массового поражения. Японские СМИ отметили, что прямое упоминание Тайваня в совместном заявлении Вашингтона и Токио прозвучало впервые за 52 года.

В документе говорится, что Байден и Суга озаботились ситуациями с правами человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, возразили против претензий и действий КНР в Южно-Китайском море и выступили за разоружение Северной Кореи. Руководители Японии и Соединенных Штатов призвали Пхеньян выполнять обязательства в рамках резолюций Совбеза ООН.