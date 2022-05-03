Макрон созвонится с Путиным впервые более чем за месяц

Французский президент Эммануэль Макрон запланировал провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Беседа состоится с минуты на минуту, сообщили AFP в Елисейском дворце.

Президент Франции созвонится с Путиным примерно в 13:00, согласно данным агентства.

Макрон после одержанной им победы на президентских выборах позвонит российскому коллеге впервые.

В прошлый раз Макрон звонил Путину 29 марта. Тогда лидеры обсудили ситуацию на Украине, в том числе в контексте прошедших стамбульских переговоров, а также затронули тему оплаты российского газа в рублях. В Кремле сообщали, что Путин рассказал Макрону о мерах, принимаемых российскими военными по оказанию гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей Украины и Донбасса.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев ранее в беседе с «360» высказал мнение, что регулярные звонки российскому президенту в какой-то мере помогли Макрону заручиться поддержкой избирателей перед выборами во Франции, на которых он в итоге победил.