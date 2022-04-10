Несчастненькая с шестого ряда

Бесконечные звонки Эммануэля Макрона российскому лидеру Владимиру Путину сначала играли в плюс президенту Франции. Но сейчас он теряет голоса, а французы зомбированы проукраинской пропагандой. Своим мнением с «360» поделился научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Сначала играла в плюс. Потом стала играть в минус, потому что никаких изменений не произошло. А проукраинская пропаганда во Франции резко возросла. И таким образом звонящий в Москву Макрон начал терять голоса.

К сожалению, французы поверили во все эти бредни, которые идут с Украины. Значительная их часть, не все, в это поверила.

Французы слишком хорошо живут. Для них другие страны — это такой театр, спортивная арена, за которой они наблюдают. И что им там показывают: «Ой, маленькая, слабенькая, несчастненькая Украина мучается под гнетом ужасной России».

И они в это верят. Потому что с их шестого ряда в партере это выглядит именно так. Реальность они не знают. Да и не уверен, что сильно хотят знать.