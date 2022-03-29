Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине и оплату газа в рублях

Президент РФ Владимир Путин провел телефонную беседу с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили развитие ситуации на Украине с учетом нового раунда переговоров в Стамбуле, а также оплату газа в рублях.

В разговоре лидеры обеих стран уделили особое внимание гуманитарным вопросам, сообщила пресс-служба Кремля.

Президент России подробно информировал о предпринимаемых российскими военными мерах по предоставлению неотложной гуманитарной помощи и обеспечению безопасной эвакуации гражданских лиц», — сказано в публикации.

Главы государств затронули вопросы, связанные с переходом к оплате рублями за поставки природного газа из России. По итогам беседы Путин и Макрон договорились продолжить контакты друг с другом.

Пятый раунд мирных переговоров делегаций России и Украины завершился 29 марта. Стороны встретились в Турции. Глава группы российских дипломатов Владимир Мединский по итогам разговора заявил о готовности РФ сделать «два шага по деэскалации конфликта».