Мир 20 декабря 2022, 23:52 Макрон захотел поговорить с Путиным Президент Франции Макрон намерен поговорить с Путиным после разговора с Зеленским Пресс-служба Кремля

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Президент Франции Эммануэль Макрон поделился с телеканалом LCI планами поговорить с главой России Владимиром Путиным. По его словам, это произойдет после разговора с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Предметом нашего следующего разговора будет ядерная безопасность и безопасность гражданской инфраструктуры на Украине, в особенности Запорожской АЭС, если к тому моменту не возникнут другие первоочередные темы», — отметил Макрон.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что телефонных переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном нет в графике президента России. Французский лидер планировал обсудить с Путиным создание зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.

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Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что не видит смысла в переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным. Он также не считает перспективным предложение главы Франции Эммануэля Макрона быть посредником в переговорах с Россией. По его словам, инициатива Макрона не принесет результаты.