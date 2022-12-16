Власть 16 декабря 2022, 13:11 Переговоры Путина и Макрона на ближайшее время не запланированы Представитель Кремля Песков заявил об отсутствии в планах Путина переговоров с Макроном Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном в графике президента России Владимира Путина на ближайшее время не значатся. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление французского лидера о желании обсудить с президентом России ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции.

Реклама

«По Макрону — пока никаких согласованных форматов общения нет. С другой стороны, они весьма оперативно могут появиться при необходимости», — сказал Песков на вопрос журналистов о возможности проведения переговоров президентов России и Франции в ближайшее время.

Реклама

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен обсудить с российским лидеров Владимиром Путиным создание зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции. Он подчеркнул, что готов приложить все усилия для заключения такого соглашения. Об этом он заявил по итогам прошедшего в минувший четверг, 15 декабря, саммита лидеров стран Евросоюза в Брюсселе.

Вопрос безопасности Запорожской АЭС Россия обсуждает с Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ), отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он пояснил, что основная задача переговоров добиться прекращения обстрелов станции со стороны украинских боевиков, чьи действия несут огромную опасность для всех стран.