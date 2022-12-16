16 декабря 2022, 13:11
Переговоры Путина и Макрона на ближайшее время не запланированы
Представитель Кремля Песков заявил об отсутствии в планах Путина переговоров с Макроном
Телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном в графике президента России Владимира Путина на ближайшее время не значатся. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал заявление французского лидера о желании обсудить с президентом России ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции.
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«По Макрону — пока никаких согласованных форматов общения нет. С другой стороны, они весьма оперативно могут появиться при необходимости», — сказал Песков на вопрос журналистов о возможности проведения переговоров президентов России и Франции в ближайшее время.
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен обсудить с российским лидеров Владимиром Путиным создание зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции. Он подчеркнул, что готов приложить все усилия для заключения такого соглашения. Об этом он заявил по итогам прошедшего в минувший четверг, 15 декабря, саммита лидеров стран Евросоюза в Брюсселе.
Вопрос безопасности Запорожской АЭС Россия обсуждает с Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ), отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он пояснил, что основная задача переговоров добиться прекращения обстрелов станции со стороны украинских боевиков, чьи действия несут огромную опасность для всех стран.
Дмитрий Песков
Эммануэль Макрон
Владимир Путин
Запорожская АЭС
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