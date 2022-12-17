Мир 17 декабря 2022, 01:45 Зеленский не увидел смысла в переговорах с Россией Президент Украины Зеленский заявил, что не видит смысла в переговорах с Россией РИА «Новости»

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Переговоры с президентом России Владимиром Путиным не имеют смысла, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. В интервью французскому телеканалу LCI глава Украины отметил, что его «видение вещей» не совпадает с видением Путина.

«Я знаю, что некоторые предлагают сесть за стол переговоров с ним (с Путиным — прим.ред.), но я не знаю, что нам обсуждать. Он хочет мира, который соответствовал бы его видению вещей, но наше видение совершенно разное», — заявил Зеленский.

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Президент Украины также не увидел перспективы в предложении главы Франции Эммануэля Макрона быть посредником в переговорах с Россией. Зеленский заявил, что инициатива Макрона не принесет результаты.

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Идею Зеленского о границах времен 1991 года назвали бредом, а самого украинского президента — типичным фантазером, высказывания которого не стоит воспринимать всерьез. Такое развитие событий не пропагандируют даже на Западе, а Зеленский с его фантазиями может оказаться за бортом политической жизни.