Мир 15 мая 2023, 17:46 Российский полковник рассказал, в каком случае Запад передаст Украине истребители Полковник Литовкин: Запад поставит ВСУ истребители, если Россия не продвинется вперед Unsplash

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Запад решится на поставку Украине истребителей, если в зоне проведения СВО не будет резкой смены позиций и быстрого продвижения со стороны России. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с Lenta.ru.

Подобная ситуация, отметил он, позволит украинским пилотам подготовиться к полетам на новой технике. По его словам, нужно до полугода изучать подобные истребители, чтобы приступить к их эксплуатации.

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«Кроме того, для самолета необходима соответствующая инфраструктура, которой у Украины нет. Все аэродромы выведены из строя», — уточнил Литовкин.

Создавать новую инфраструктуру для истребителей под ударами российских ракет бессмысленно, заверил он. Размещение техники на территории других стран, таких как Польша или Румыния, могло бы стать хорошей альтернативой. Но в этом случае истребители уничтожат, как только они пересекут границу.

Также Литовкин добавил, что Запад может поставить старые танки Украине. Но истребители у большинства стран более-менее современные. Поэтому такую технику жалко отдавать, констатировал он.

Британский премьер-министр Риши Сунак сообщил, что местные инструкторы обучат украинских бойцов управлению истребителями, в том числе еще не переданными американскими F-16.