25 июня 2023, 13:17
Украина призвала исключить Россию из ФИФА и УЕФА
Украинская ассоциация футбола призвала исключить РФС из УЕФА и ФИФА
Украинская ассоциация футбола обратились в УЕФА и ФИФА с призывом исключить Российский футбольный союз из состава организаций. Об этом сообщила пресс-служба УАФ.
В ассоциации указала, что Россия якобы совершила противоправные действия против украинского футбола, начав попытки «интегрировать крымские футбольные команды во внутренний чемпионат».
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«Такие действия демонстрируют полное пренебрежение к решениям и позициям УЕФА и ФИФА. Мы настаиваем на рассмотрении вопроса об исключении РФС из международных организаций из-за несоответствия требованиям всемирной футбольной семьи, европейского и мирового футбола», — говорится в сообщении УАФ.
Ранее крымские футбольные клубы «Рубин» и «Севастополь» получили аттестаты для выступления во Второй российской лиге.
Клубы и сборные из России не выступают в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА после начала специальной операции на Украине.
Футбол
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