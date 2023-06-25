Спорт 25 июня 2023, 13:17 Украина призвала исключить Россию из ФИФА и УЕФА Украинская ассоциация футбола призвала исключить РФС из УЕФА и ФИФА Flickr

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Украинская ассоциация футбола обратились в УЕФА и ФИФА с призывом исключить Российский футбольный союз из состава организаций. Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

В ассоциации указала, что Россия якобы совершила противоправные действия против украинского футбола, начав попытки «интегрировать крымские футбольные команды во внутренний чемпионат».

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«Такие действия демонстрируют полное пренебрежение к решениям и позициям УЕФА и ФИФА. Мы настаиваем на рассмотрении вопроса об исключении РФС из международных организаций из-за несоответствия требованиям всемирной футбольной семьи, европейского и мирового футбола», — говорится в сообщении УАФ.

Ранее крымские футбольные клубы «Рубин» и «Севастополь» получили аттестаты для выступления во Второй российской лиге.

Клубы и сборные из России не выступают в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА после начала специальной операции на Украине.