Мир 18 июня 2023, 20:46 Макрон продемонстрировал способность пить пиво залпом РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон доказал, что умеет пить пиво залпом. Ролик с выдающимися способностями французского лидера разместил Telegram-канал Shot.

Навык поглощения пенного напитка Макрон продемонстрировал в спортивной раздевалке после победы «Тулузы» в чемпионате Франции по регби. Спортсмены поддержали президента одобрительными возгласами.

«Тулуза» в финале турнира победила «Ла‑Рошель» со счетом 29:26, это чемпионство для команды стало 22-м, что стало рекордом в национальной истории регби.

Эммануэль Макрон попросил президента ЮАР пригласить его на предстоящий саммит БРИКС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила французского лидера обосновать причину визита. Франция никогда не проявляла к БРИКС «учтивости», напомнила дипломат.

Политолог Владимир Омельченко выразил недоумение, какая мотивация у французского лидера для участия в БРИКС. Макрон со своим импульсивным и непредсказуемым характером может внести деструктивную ноту в ход встречи.