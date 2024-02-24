Мир 24 февраля 2024, 20:46 Макрон пообещал защитить французских фермеров от дешевого украинского импорта РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президента Франции Эммануэля Макрона освистали местные фермеры на сельхозвыставке в Париже, после чего политик пообещал защитить их от конкуренции с украинской продукцией. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

Аграрии указали французскому лидеру на чрезмерные объемы ввоза курятины, яиц и сахара с Украины и потребовали решения проблемы.

Реклама

Макрон признал, что рынок зерновых «полностью взорван и дестабилизирован, и заявил, что не позволит ему рухнуть из-за чрезмерного объема импорта сельхозподукции.

Ранее сообщалось, что французские фермеры провели акцию протеста на выставке сельского хозяйства. Манифестанты скандировали: «Макрона в отставку!» Кроме того, они пытались прорваться к президенту, который после двухчасовых дебатов с аграриями отправился посещать стенды.