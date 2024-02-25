Мир 25 февраля 2024, 18:19 «Давайте уберем его отсюда». Во Франции потребовали отставки Макрона из-за решения по Украине Филиппо призвал Макрона уйти в отставку после его слов об увеличении помощи ВСУ Kremlin Pool/Global Look Press

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Во Франции призывают отправить в отставку президента Эммануэля Макрона после его заявления об увеличении размера помощи Украине. С таким заявлением выступил руководитель французской националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Филиппо возмутился намерением Макрона потратить еще больше денег на помощь киевскому режиму за счет Франции и фермеров.

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«Давайте уберем его отсюда, и побыстрее!» — призвал политик.

Он назвал решение президента по Украине самой серьезной провокацией против фермеров.

Ранее протестующие аграрии прорвались на сельскохозяйственную выставку в Париже с участием Макрона и забросали яйцами полицейских. Фермеры показали истинное состояние экономики Франции.