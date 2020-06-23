Макрон привел Турцию в пример, доказывающий «смерть мозга» НАТО

Противодействие турецкого и французского фрегатов ярко показывает «смерть мозга» НАТО. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Как сообщает РИА «Новости», французский лидер назвал произошедший инцидент недопустимым.

10 июня французское судно попыталось приблизиться к турецкому кораблю у берегов Ливии. Французы заподозрили турецкий экипаж в контрабанде оружия. В ответ, по словам французских властей, другие корабли Турции направили на французское судно прицелы и отказались выполнять требования.

Франция восприняла это как агрессию. Турция заявила, что французское судно осуществляло опасные маневры. А радары использовались не для наведения, а для наблюдения за кораблем.

В прошлом году Макрон заявил, что у НАТО можно диагностировать «смерть мозга». По словам французского лидера, Альянс утратил координацию.

Президент Турции Тайип Эрдоган жестко отреагировал на это заявление. Турецкий лидер порекомендовал коллеге «проверить свой мозг».