Макрон привел Турцию в пример, доказывающий «смерть мозга» НАТО
Как сообщает РИА «Новости», французский лидер назвал произошедший инцидент недопустимым.
10 июня французское судно попыталось приблизиться к турецкому кораблю у берегов Ливии. Французы заподозрили турецкий экипаж в контрабанде оружия. В ответ, по словам французских властей, другие корабли Турции направили на французское судно прицелы и отказались выполнять требования.
Франция восприняла это как агрессию. Турция заявила, что французское судно осуществляло опасные маневры. А радары использовались не для наведения, а для наблюдения за кораблем.
В прошлом году Макрон заявил, что у НАТО можно диагностировать «смерть мозга». По словам французского лидера, Альянс утратил координацию.
Президент Турции Тайип Эрдоган жестко отреагировал на это заявление. Турецкий лидер порекомендовал коллеге «проверить свой мозг».