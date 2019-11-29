«Мозг проверь»: Эрдоган нагрубил Макрону из-за НАТО

Президент Турции Тайип Эрдоган жестко отреагировал на заявление главы Франции Эммануэля Макрона, который сравнил утрату координации НАТО внутри союза со смертью мозга. Турецкий лидер рекомендовал коллеге «проверить свой мозг».

«Не знаю, что значит для НАТО Франция, но Турция для НАТО является очень важной страной. Макрон заявил о смерти мозга НАТО. Уважаемый Макрон, ты сначала собственный мозг проверь, потому что такие заявления подходят только тем, у кого, как у тебя, мозг умер», — приводит слова Эрдогана телеканал NТV. Он добавил, что это вовсе не дело Макрона «изгонять Турцию из НАТО».

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Ранее руководитель Франции в интервью журналу The Economist заявил, что в НАТО нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Альянс ее утратил, что равносильно «смерти мозга».

Он призвал Европу подумать о своей самостоятельности и начать «контролировать свою судьбу». Слова Макрона позже подвергли критике канцлер Германии Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг.