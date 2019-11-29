«Мозг проверь»: Эрдоган нагрубил Макрону из-за НАТО
«Не знаю, что значит для НАТО Франция, но Турция для НАТО является очень важной страной. Макрон заявил о смерти мозга НАТО. Уважаемый Макрон, ты сначала собственный мозг проверь, потому что такие заявления подходят только тем, у кого, как у тебя, мозг умер», — приводит слова Эрдогана телеканал NТV. Он добавил, что это вовсе не дело Макрона «изгонять Турцию из НАТО».
Президент Франции счел полезным свой диагноз о «смерти мозга» НАТОПодробнее
Ранее руководитель Франции в интервью журналу The Economist заявил, что в НАТО нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Альянс ее утратил, что равносильно «смерти мозга».
Он призвал Европу подумать о своей самостоятельности и начать «контролировать свою судьбу». Слова Макрона позже подвергли критике канцлер Германии Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг.