Мир 10 апреля 2023, 13:53 Песков объяснил, почему Франции не стать посредником по Украине Пресс-секретарь Песков: Франция не сможет стать посредником в решении конфликта на Украине РИА «Новости»

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Франция стала одной из сторон конфликта на Украине, поэтому не сможет выступить в роли посредника по мирному решению проблемы. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщили «Известия».

«Париж, кроме того, и косвенно, и прямо вовлечен в этот конфликт на стороне Украины», — сказал официальный представитель Кремля.

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Песков заявил, что в нынешних условиях сложно представить Францию в роли посредника или предположить, что она сделает шаг в сторону мирного урегулирования конфликта.

В администрации президента прокомментировали предложение председателя КНР Си Цзиньпина в адрес французского лидера Эммануэля Макрона выдвинуть свой план мирного урегулирования конфликта — альтернативу китайскому и белорусскому предложениям. Такое заявление он сделал по итогам визита делегации в Пекин.