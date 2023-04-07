07 апреля 2023, 18:28
Си Цзиньпин предложил Макрону внести план урегулирования украинского кризиса
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Макрона внести французский мирный план по Украине
Председатель КНР Си Цзиньпин предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону внести свое предложение по урегулированию кризиса на Украине и пообещал его поддержать. Об этом сообщило издание South China Morning Post.
Заявление было сделано после неформальной встречи Макрона и китайского лидера в городе Гуанчжоу. Си Цзиньпин призвал к прекращению боевых действий, отметив, что затягивание конфликта «будет пагубным для всех сторон».
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«Политическое урегулирование — единственный правильный выход», — сказал председатель КНР.
Он добавил, что Китай выступает за справедливость и никогда не руководствовался собственными интересами в данном вопросе.
Ранее Китай и Франция выпустили совместное заявление по итогам переговоров лидеров двух государств. В документе стороны выразили поддержку прилагаемым усилиям по восстановлению мира на Украине на основе международного права и принципов Организации Объединенных Наций. Китай и Франция призвали решать любые разногласия между государствами путем диалога и консультаций.
Эммануэль Макрон
Франция
Китай
Си Цзиньпин
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