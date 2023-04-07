Мир 07 апреля 2023, 18:28 Си Цзиньпин предложил Макрону внести план урегулирования украинского кризиса Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Макрона внести французский мирный план по Украине РИА «Новости»

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Председатель КНР Си Цзиньпин предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону внести свое предложение по урегулированию кризиса на Украине и пообещал его поддержать. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Заявление было сделано после неформальной встречи Макрона и китайского лидера в городе Гуанчжоу. Си Цзиньпин призвал к прекращению боевых действий, отметив, что затягивание конфликта «будет пагубным для всех сторон».

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«Политическое урегулирование — единственный правильный выход», — сказал председатель КНР.

Он добавил, что Китай выступает за справедливость и никогда не руководствовался собственными интересами в данном вопросе.

Ранее Китай и Франция выпустили совместное заявление по итогам переговоров лидеров двух государств. В документе стороны выразили поддержку прилагаемым усилиям по восстановлению мира на Украине на основе международного права и принципов Организации Объединенных Наций. Китай и Франция призвали решать любые разногласия между государствами путем диалога и консультаций.