Власть 14 декабря 2022, 18:49 Глава МАГАТЭ захотел посетить Россию Постпред РФ Ульянов: глава МАГАТЭ Гросси может вскоре посетить Москву РИА «Новости»

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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может приехать в Москву на следующей неделе. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире канала «Россия 24».

«Планируется визит Гросси в Москву. Или на следующей неделе, или после рождественских каникул», — сказал он.

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Разговор с Гросси с российской стороны будет в межведомственном формате. По словам Ульянова, вопрос касается Росгвардии, Минобороны, Росатома и МИД.

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По данным RT, постпред также отметил, что договоренностей о создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции пока нет, но работа продолжается.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уже говорил, что Россия заинтересована в контактах с представителями миссии МАГАТЭ по ЗАЭС и продолжает поддерживать их. Гросси уличил ВСУ в прицельной стрельбе по атомному объекту. Он призвал прекратить стрельбу по станции.