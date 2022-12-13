Важное 13 декабря 2022, 13:19 Песков сообщил о продолжении контактов России с МАГАТЭ по поводу ЗАЭС Представитель Кремля Песков: РФ продолжит контакты с МАГАТЭ по ЗАЭС РИА «Новости»

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Россия заинтересована в контактах с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской атомной электростанции и продолжает поддерживать их, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом написал ТАСС.

«Мы продолжаем контакты с МАГАТЭ, мы заинтересованы в этих контактах, мы высоко ценим уровень нашего взаимодействия и будем продолжать», — заявил Песков.

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Неделей раньше представитель Кремля уже анонсировал продолжение контактов с МАГАТЭ. Он отмечал, что главная задача — добиться прекращения «чреватых огромной опасностью» обстрелов АЭС со стороны Украины.

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в одном из интервью назвал ограничение стрельбы главным условием создания защитной зоны вокруг ЗАЭС. Он добавил, что это сложно, поскольку не было переговоров о прекращении огня и демилитаризации, но достичь прекращения обстрелов можно при условии содействия МАГАТЭ как технического органа.