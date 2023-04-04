Мир 04 апреля 2023, 19:40 Операция «Макрон». Цель — обмануть, уговорить и обаять Си Политолог Марков: президент Франции Макрон хочет уговорить Си позвонить Зеленскому РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон 5 апреля прибудет в Китай с государственным визитом по приглашению Си Цзиньпина. И поедет не один, а с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. «360» попросил политологов и аналитиков объяснить, что задумали европейцы и в чем выгода для Пекина.

Цель — всех обмануть

Главной целью поездки Эммануэля Макрона в Китай Елисейский дворец называл желание предостеречь Пекин от военной поддержки Москвы. Однако у Макрона нет серьезных способов влияния на КНР, кроме некоторых угроз санкциями, рассказал «360» политолог, общественный деятель, кандидат политических наук Сергей Марков.

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По его мнению, президент Франции будет стараться обмануть Си Цзиньпина. Во-первых, попытается уговорить Си позвонить Владимиру Зеленскому и тем самым признать, что он президент «независимой» Украины.

Но с точки зрения Китая, как и с точки зрения России никакой независимой Украины не существует — это полуколония США. Американцы ведут конфликт против России руками украинской прокси-армии, напомнил Марков.

Макрон будет обещать содействовать китайскому мирному плану, если Си позвонит Зеленскому. Но это ложь, ведь способствовать миру президент Франции не собирается, подчеркнул политолог.

Президент Франции Эммануэль Макрон (справа) и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи лидеров стран ЕС и Китая в Елисейском дворце в Париже. 2019 год. / РИА «Новости»

Второй обман будет касаться технологий. Марков напомнил, что когда-то давно Россия предлагала Европе большой стратегический альянс, по условиям которого она предоставила бы ЕС природные ресурсы, а в ответ получала бы технологии.

По такому же принципу Китай сегодня предлагает Европе свой альянс: он даст ЕС деньги и рынок, а взамен просит технологии, объяснил эксперт. Но американцы запретили европейцам участвовать в этом альянсе.

Раньше они точно так же запретили [европейцам] участвовать в подобном стратегическом альянсе с Россией, но Макрон сейчас хочет и американский запрет соблюсти, то есть не давать Китаю технологии, и в то же время получить китайские деньги. Сергей Марков

Челночные переговоры

Рычагов давления на Китай нет даже у Вашингтона, а уж у Франции — тем более, подчеркнул в разговоре с «360» президент АНО «Российско-Китайский аналитический центр» Сергей Санакоев. Поэтому Макрон будет пытаться обаять председателя КНР.

С точки зрения благоразумия как раз Си больше хочет поговорить с Макроном, заявил аналитик. Он должен объяснить французскому лидеру, где правда и что сегодня на самом деле происходит в мире, уверен эксперт.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников указал на другой немаловажный момент.

«Макрон едет не один, а вместе с Урсулой фон дер Ляйен, поэтому речь скорее будет идти не только Франции, а ЕС в целом. Это такие челночные переговоры, которые ЕС организует с Китаем», — сказал он «360».

КНР рассматривает вектор отношений с Европой как один из очень важных для себя, Европа остается ценным партнером — и с точки зрения рынка сбыта китайской продукции, и с точки зрения инвестиций в экономику, добавил Солонников. Поэтому, по словам политолога, конечно, у них есть пространство для переговоров на тему экономики.

РИА «Новости»

«На сегодня Китай заинтересован в Европе, как и европейцы заинтересованы в [хороших] отношениях с Китаем», — заявил он.

Европа пока менее активно участвует в санкционной политике США против Китая, напомнил собеседник «360». Вопрос в том, как Брюссель впоследствии будет выстраивать отношения с Пекином: на 100% в русле американцев, то есть вводя новые санкции, участвуя в их противостоянии, или все-таки постарается маневрировать, проводить свою линию.