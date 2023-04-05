Мир

05 апреля 2023, 11:37

Макрон прибыл с государственным визитом в Китай

Президент Франции Эммануэль Микрон прибыл в Пекин с государственным визитом

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Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с государственным визитом в Пекин. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая

Самолет французского лидера приземлился в международном аэропорту «Шоуду» в среду, 5 апреля. Макрон пробудет в КНР три дня. Для него этот визит в Китай качестве президента Франции станет третьим по счету и первым после переизбрания на второй срок.  

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Эммануэль Макрон приехал в Китай по приглашению  председателя КНР Си Цзиньпина. По данным СМИ, в рамках поездки президент Франции планирует обсудить с руководством страны ситуацию на Украине и предостеречь Китай от поддержки России.

Эммануэль Макрон

Китай

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