Важное 29 февраля 2024, 12:22 Кремль предупредил Макрона о последствиях его заявлений по Украине Песков: Россия должна быть начеку после заявления Макрона по Украине РИА «Новости»

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У европейских политиков нет инстинкта самосохранения, поэтому Россия должна быть начеку. Такое мнение в эфире Первого канала высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Эммануэля Макрона о возможной отправке военных НАТО и ЕС на Украину.

Заявления Макрона стали «гораздо опаснее». С одной стороны, они предсказуемые для Запада, с другой — это обсуждение темы отправки воинских контингентов, у которой могут быть последствия.

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«Это может нанести непоправимый урон безопасности и стабильности на континенте», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее премьер Франции Габриэль Атталь в поддержку заявлений Макрона пояснил, что французские военные могли бы заняться подготовкой бойцов ВСУ и защитой украинских границ. На Украине полагают, что помощь европейцев пригодилась бы на границе с Белоруссией и Приднестровьем.