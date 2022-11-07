Мир 07 ноября 2022, 22:52 Конфликт на Украине должен завершиться с помощью диалога — Госдеп Госдеп США: на Украине не будет решительной победы РИА "Новости"

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Решительной победы на Украине не будет, а конфликт должен завершиться с помощью диалога. Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Как отметили в Госдепе, американские власти поддерживают обсуждение двусторонних тем с Россией, но избегают диалога о контурах урегулирования ситуации на Украине.

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«Есть достаточно возможностей для передачи посланий двустороннего значения России, и я подчеркиваю здесь слово „двусторонних“, потому что мы не обсуждаем с русскими, как могут выглядеть <…> контуры мирного соглашения», — сказал Прайс.

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Он подчеркнул, что США не станут говорить об Украине без представителей этой страны.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что руководство страны никогда не отказывалось от переговоров с Россией. По его словам, диалог можно начать после вывода российских войск с территории Украины.

Власти России неоднократно говорили о своей открытости для переговоров, возобновлению которых мешает лишь нежелание Украины их продолжать.