07 марта 2024, 18:33
«Позор на весь мир». Захарова жестко прошлась по Франции за оставленные позиции в Мали
Захарова отчитала Францию за неисполненные обязательства перед Мали
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пух и прах разнесла Францию за оставленные позиции в Мали. Президент Эммануэль Макрон анонсировал открытие французской оборонной миссии в Кишиневе, хотя не так давно закрыл ее в государстве Западной Африки.
«Знаете, почему малийцев Франция больше не „обороняет“? Потому что не умеет, как выяснилось», — написала Захарова в Telegram-канале.
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Российский дипломат добавила: французы ушли не только из Мали, но и из других африканских стран, — а все потому, что там нужно было действительно работать. На деле же военным больше нравится «играть мускулами» и делать вид, что они занимаются разведкой.
«Позор был на весь мир — оставленные позиции, не исполненные обязательства», — заявила представитель МИД.
Она иронично отметила: как бы со стороны Украины во Францию не прилетела ракета их же производства («вот смеху будет»).
Президент Эммануэль Макрон продолжает повышать вовлеченность своей страны в украинский конфликт, заметил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что французский лидер убежденно придерживается линии на нанесение стратегического поражения России, хотя это не соответствует интересам французов.
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