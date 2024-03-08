08 марта 2024, 13:13
Министр обороны Франции объяснил слова Макрона об отправке военных на Украину
Лекорню: отправка западных военных на Украину не подразумевает их участие в боях
Тема отправки французских войск на Украину для участия в боевых действиях не стоит на повестке дня. Такое заявление сделал министр обороны Франции Себастьен Лекорню в эфире BFMTV-RMC.
«Разные гипотезы обсуждались. Но речь не идет о войсках, участвующих в боевых действиях», — сказал он.
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Лекорню перечислил несколько вариантов помощи Киеву. В частности, западные военные на украинской земле будут заниматься разминированием и обучением солдат ВСУ.
Глава МО Франции отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон против участия западных войск в украинском конфликте.
При этом лидер Франции допустил ввод войск на Украину, если боевые действия приблизятся к Одессе или Киеву. Он предположил, что российская армия продолжит наступать в сторону украинской столицы.
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Франция
Специальная военная операция РФ на Украине
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