Макрон обвинил Россию в желании переписать историю

Об этом сообщило издание RMF24. Макрон в ходе своей лекции в Ягеллонском университете в Кракове под названием «Польша и Франция в Европе» заявил о соблазне для Варшавы перечеркнуть дату 1989 года, упомянул попытки Венгрии переписать историю ХХ века, и осудил желание России обвинить поляков в причастности к развязыванию Второй мировой войны, и переосмыслить ее ход.

«Мы не сможем построить новую Европу, забыв об ее истории. Мы должны защитить общее прошлое от попыток фальсификации. Нам надо разрешить конфликт между учеными и историографами, чтобы реальная история наших народов стала публичной», — заявил французский президент.

Макрон связал воедино честность и всемирную безопасность. Он подчеркнул, что диалог Европы с Россией привел к миру, а это означает, что «мы должны перестать лгать друг другу».

Ранее польские политики заявили, что требуют от России репараций наравне с развязавшей Вторую мировую войну Германией. Некоторые из них обвинили Москву в попытке навязать свое видение исторических фактов, но ей это якобы не удалось.