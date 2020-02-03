Захарова пошутила про главу МИД Польши. Она сравнила его с Наполеоном

Министр иностранных дел Польши Чапутович с легкой руки Захаровой стал Наполеоном. Она не уточнила, каким именно Наполеоном — настоящим или «из больницы».

«Так думают все Наполеоны: и Бонапарт, и в больнице», — написала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook. Так она прокомментировала слова главы польского МИД Яцека Чапутовича о некой победе Варшавы в «историческом споре с Россией».

Ранее Чапутович заявил, что Россия якобы попыталась навязать «свое повествование истории, однако ей это не удалось». Он также отметил, что власти Польши должны подходить к истории «деполитизированно, основываясь на достоверных фактах». По мнению министра, настало время Польше проявить инициативу в налаживании отношений с Россией.

Ситуация по поводу исторической правды о Второй мировой войне обострилась после того, как премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал статью, где приравнял роли СССР и нацистской Германии в самой масштабной и кровавой за всю историю человечества войне.